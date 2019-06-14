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السكة الحديد: إضافة عربات مكيفة على قطارى الإسكندرية / الفيوم والعكس

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:25 ص
السكة الحديد: إضافة عربات مكيفة على قطارى الإسكندرية / الفيوم والعكس قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد إضافة عربات مكيفة على قطارى الاسكندرية ـ الفيوم والعكس ابتداء من غد السبت على أن يقوم القطار رقم 196 سياحى الاسكندرية ـ الفيوم من محطة الاسكندرية الساعة 15:45 ليصل الفيوم الساعة 21:30 بذات اليوم بجدوله الحالى .

كما يقوم القطار رقم 1109 سياحى الفيوم ـ الإسكندرية من محطة الفيوم الساعة 5:50 صباحا ليصل الإسكندرية الساعة 11:35 نفس اليوم بجدوله الحالى، على أن يتكون القطار من 11 عربة تشمل عدد عربة توليد قوى و2 عربة ثانية مكيفة بالإضافة إلى 8 عربات مميزة  لخدمة أهالى الفيوم.

 

 

 


قطارات الاسكندرية ـ الفيوم

قطارات القاهرة الفيوم

السكة الحديد

قطارات الصعيد

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