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السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:10 ص
السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة العقيد الركن تركى المالكى
كتب محمد تهامى زكى

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صرح العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولى ومحافظة خميس مشيط.
 
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوى بمطار أبها الدولى تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أى تأخير فى الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
 
وبيّن العقيد المالكى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية فى محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أى من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مضيفا إننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
 

العقيد الركن تركى المالكى

تركى المالكى

اليمن

الحوثيين

مليشيا الحوثى الارهابية

مطار ابها

محافظة خميس مشيط

تحالف دعم الشرعية

القوات الجوية

الدفاع المدنى

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