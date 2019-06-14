سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 05:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الرقابة الصحية تكشف مصير منشآت وموظفى التأمين بعد تطبيق المنظومة الجديدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:30 ص
الرقابة الصحية تكشف مصير منشآت وموظفى التأمين بعد تطبيق المنظومة الجديدة الدكتور أشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أن جميع الموظفين العاملين بمنظومة التأمين الصحى وكذلك المستشفيات التابعة للتأمين الصحى ببورسعيد سيدخلون فى المنظومة الجديدة للتأمين الشامل، بمعنى: ستنتقل تبعية المستشفيات والموظفين إلى الهيئات الثلاثة المعنية بإدارة المنظومة الجديدة .
 

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لــ"اليوم السابع"، إن منظومة التأمين الصحى الشاملة الجديدة سيتم إدارتها من خلال هيئة الاعتماد والرقابة المعنية بتسجيل واعتماد مقدمى الخدمة، وكذلك هيئة الرعاية الصحية المعنية بالمستشفيات التى تقدم الخدم والهيئة الثالثة هيئة التأمين الصحى الشامل المسئولة عن تمويل الخدمات.
 

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن المنظومة الجديدة للتأمين تلقى الدعم الرئاسى الكامل، حرصًا على توفير خدمات صحية متميزة للمصريين خلال مراحل تطبيق المنظومة فى كافة المحافظات.


الرقابة الصحية

التأمين الصحى

المستشفيات

التامين الصحى الجديد

الصحة

اخبار

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيارات ميدانية لأعضاء الاعتماد والرقابة الصحية للمستشفيات ببورسعيد غدًا

الخميس، 13 يونيو 2019 06:00 ص

الرقابة الصحية تعلن تسجيل أول منشأة طبية لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:17 م

رئيس الرقابة الصحية: السيسى يدعم القطاع الصحى للوصول إلى مستوى التميز

الأحد، 09 يونيو 2019 11:08 ص

وفد الرقابة الصحية يزور مستشفيات بورسعيد لتقيمها قبل تطبيق التأمين الصحى

الإثنين، 20 مايو 2019 01:33 م

هيئة الرقابة الصحية: صدور معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات التأمين الصحى

الإثنين، 20 مايو 2019 11:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة