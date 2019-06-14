الرقابة الصحية تكشف مصير منشآت وموظفى التأمين بعد تطبيق المنظومة الجديدة

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أن جميع الموظفين العاملين بمنظومة التأمين الصحى وكذلك المستشفيات التابعة للتأمين الصحى ببورسعيد سيدخلون فى المنظومة الجديدة للتأمين الشامل، بمعنى: ستنتقل تبعية المستشفيات والموظفين إلى الهيئات الثلاثة المعنية بإدارة المنظومة الجديدة .



وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لــ"اليوم السابع"، إن منظومة التأمين الصحى الشاملة الجديدة سيتم إدارتها من خلال هيئة الاعتماد والرقابة المعنية بتسجيل واعتماد مقدمى الخدمة، وكذلك هيئة الرعاية الصحية المعنية بالمستشفيات التى تقدم الخدم والهيئة الثالثة هيئة التأمين الصحى الشامل المسئولة عن تمويل الخدمات.



وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن المنظومة الجديدة للتأمين تلقى الدعم الرئاسى الكامل، حرصًا على توفير خدمات صحية متميزة للمصريين خلال مراحل تطبيق المنظومة فى كافة المحافظات.