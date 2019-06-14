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الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق فى شقة سكنية دون اصابات

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:42 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق فى شقة سكنية دون اصابات جانب من الحريق
الإسكندرية أسماء على بدر

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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى شقة سكنية دون اصابات ، ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة. 
 
وكان قد ورد بلاغ لضباط إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 438 بشارع جمال عبد الناصر ، بمنطقة المندرة دائرة القسم دون حدوث إصابات.
وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والتهمت النيران محتويات الشقة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
وتبين من خلال الفحص أن الشقة محل البلاغ بالطابق العاشر بالعقار المُشار إليه، وكانت مستأجرة لمجموعة من الشباب، وتبين من المعاينة الأولية إلي أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ما أدى لاحتراق محتويات الشقة، دون حدوث إصابات،وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

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