سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:40 ص
الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين وزارة المالية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين فى إطار مواجهة أزمة السيولة المالية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أى قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.
 
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل فى الاستمرار فى مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن اقتطاع الحكومة جزءاً من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق  لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحى الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماماً عن الوزارة، مُشددةً على أنه تم توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

تقرير الشائعات

المالية

التامين الصحى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة