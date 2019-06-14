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الحكومة تنفى رفع تنسيق كليات الحقوق أو فصل الطلاب عن الطالبات بالمدرجات

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:46 ص
الحكومة تنفى رفع تنسيق كليات الحقوق أو فصل الطلاب عن الطالبات بالمدرجات وزارة التعليم العالى
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول رفع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى 90%، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أى كلية أخرى، مُوضحةً أنه لم يطرأ أى جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2019/2020، والذى يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حِدة، مُشيرة إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
 
وأوضحت الوزارة أنها لم تُقِر أى تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2019/2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التى يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهى: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة)، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أى قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

فصل الطلاب والطالبات

الحكومة والشائعات

التعليم العالى

الجامعات

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