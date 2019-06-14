الجيش اليمنى يعلن احراز تقدمات جديدة فى جبهة علب بصعدة

صعدة أ ش أ/

أعلن الجيش اليمنى، أن قواته أحرزت اليوم الجمعة، تقدمات جديدة فى مديرية باقم شمالى غرب محافظة صعدة شمالى البلاد.

وقال قائد اللواء ٦٣ مشاه العميد على مرشد لموقع الجيش اليمنى (سبتمبر نت)، إن قوات الجيش الوطني، شنت فجر اليوم هجوما واسعا، على عدة مواقع لمليشيا الحوثى فى جبهة علب وتمكنت خلال الهجوم، من تحرير تبة السبعة، وتبة القدس، وتبة نايف، وعدد من المناطق المحيطة بتلك التباب، ولفت قائد اللواء ٦٣ مشاه إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا.

ومن جانبها نفذت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية فى المنطقة ذاتها.

وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيا المتمردة، كما أعلن الجيش اليمنى مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثى فى مواجهات بجبهة مريس شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل، باتجاه مواقع الجيش فى جبلى صامح، والدوير غربى منطقة مريس.

وأحبطت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، محاولة المليشيا واجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجي، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.