الجيش العراقى يشرف على عودة 60 أيزيديًا من مخيم نوروز السورى

بغداد /أ ش أ/

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، عن إشراف جهاز الأمن الوطنى على عودة 60 أيزيديًا من مخيم نوروز السورى إلى قضاء سنجار.

وذكرت الخلية الإعلام - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - أن "جهاز الأمن الوطنى أشرف على عودة ١٢ عائلة إيزيدية تصل عدد أفرادها إلى ٦٠ شخصًا من مخيم نوروز السورى إلى مناطق سكناهم فى قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الإرهابية عام ٢٠١٤".

وأضافت أنه "جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني"، وكان جهاز الأمن الوطنى العراقى قد أشرف بداية الشهر الجاري، على عودة ٧٠ شخصًا من مخيم نوروز السورى وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.