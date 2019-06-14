الجيش العراقى يدمر 28 وكرا و8 أنفاق للجماعات الإرهابية فى صحراء الجزيرة

كتب أحمد جمعة

تمكنت قوات الجيش العراقى من تدمير 28 وكرا للجماعات الإرهابية وثمانية أنفاق و13 عبوة ناسفة و7 خيام فى صحراء الجزيرة غربى البلاد.

وقال الجيش العراقى فى بيان صحفى، الجمعة، إن قوة من قيادة عمليات نينوى بالتنسيق مع قياده عمليات الجزيرة، نفذت عملية التفتيش المشتركة تمت فى صحراء الجزيرة غربى البلاد، وذلك بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولى ضد داعش.

وكان مصدر أمنى عراقى أعلن فى وقت سابق اليوم عن انطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتى الأنبار ونينوى.