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التخطيط تختتم الورشة التدريبية لتأهيل المدربين حول التنمية المستدامة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:45 ص
التخطيط تختتم الورشة التدريبية لتأهيل المدربين حول التنمية المستدامة ورشة التخطيط
كتبت هبة حسام

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اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشتها التدريبية، لتدريب المدربين بشأن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لعدد من الشباب، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام، فى إطار فعاليات الحوار المجتمعى لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ضمن الأنشطة الخاصة برفع الوعى بالرؤية.
 
كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكدت أن الورشة التدريبية هدفت إلى تدريب عدد 50 شاب وشابة من ضمنهم مجموعة من الشباب الملتحقين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من طلاب الجامعات المهتمين بمجال التنمية المستدامة، والطلاب الملتحقين ببرنامج الماجيستير المهنى فى التخطيط للتنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومي، وكذلك شباب "مبادرة شباب مصر"، وشباب "مشروع وطن" و"الشباب العربى للتنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن التدريب يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتنمية ورفع وعى الشباب وتأهيلهم وتفعيل مشاركتهم فى العمل الوطنى باعتبارهم نواة المستقبل.

المشاركون بورشة التخطيط
المشاركون بورشة التخطيط

وأوضحت وزارة التخطيط، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية المتوفرة، كما تعد تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة الذى وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادى تبلور فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التى تم مواجهتها.
 
من جانبها قالت هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن التدريب يهدف لرفع الوعى حول مبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال إقامة فعاليات حوار مجتمعى حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من أهم مخرجات هذا التدريب هو تأهيل هؤلاء الشباب للقيام بدورهم فيما بعد وهو تقديم دورات توعوية حول التنمية المستدامة ونشر هذا الفكر للمجتمع، وذلك ضمانًا لاستدامة عملية التنمية داخل المجتمع المصرى.

ورشة تدريب التخطيط
ورشة تدريب التخطيط

وأضافت هويدا بركات، أن الورشة التدريبية ركزت فى يومها الأول على شرح مفهوم التنمية المستدامة، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 فى إصدارها الأول، وتحديث رؤية مصر 2030 وأسباب التحديث، كما تناولت الورشة الخطوط العريضة لأهم ما يأتى به الإصدار الثانى للرؤية، بالإضافة إلى عرض لأهم إنجازات مصر فى مجال التنمية المستدامة، ودور المواطن لتحقيق أهدافها.

ورشة التخطيط
ورشة التخطيط

وتناولت الورشة التدريبية فى يومها الثانى قيام شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بشرح مفهوم التسويق للبلاد وعرض أهم المشاريع القومية، وإمداد الشباب الحاضرين بمهارات التواصل اللازمة، وعرض تجاربهم وما تم الاستفادة منه من خلال البرنامج الرئاسى وذلك بهدف تبادل الخبرات مع الشباب الحاضرين.
 
كما تضمن اليوم الثالث من الورشة التركيز على تنمية المهارات التدريبية لدى الكوادر الشبابية من ضمنها مهارات العرض والتقديم، ومفهوم التدريب وأنماط المتدربين وتقييم العملية التدريبية ومهارات المدرب الفعال، بالإضافة إلى تدريب الشباب على كيفية أن يصبح كل منهم مدرب فعال قادر على التواصل مع الآخرين.

ورشة تدريب المدربين للتنمية المستدامة
ورشة تدريب المدربين للتنمية المستدامة

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت فى أبريل الماضى الحوار المجتمعى لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعى تفعيلاً لمبدأ المشاركة بين كافة أطراف المجتمع.
 

التخطيط

الاصلاح الادارى

اخبار الاقتصاد

الحوار المجتمعى

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