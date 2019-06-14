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التأمين الصحى: العلاج حتى عمر 6 سنوات مجانًا مقابل استخراج بطاقة تأمين للطفل

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:00 ص
التأمين الصحى: العلاج حتى عمر 6 سنوات مجانًا مقابل استخراج بطاقة تأمين للطفل التأمين الصحى أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت هيئة التأمين الصحى، أنه يجرى علاج جميع الأطفال من سن يوم وحتى 6 سنوات بالمجان على نفقة التأمين الصحى، على أن يقوم ولى الأمر باستخراج فقط بطاقة التأمين الصحى قبل السن المدرسى.
 

وقالت هيئة التأمين الصحى، إن التأمين فى مرحلة ما قبل السن المدرسى يتحمل كافة مصروفات الكشف والعلاج من جميع الأمراض وحتى الأمراض النادرة .
 

وتابعت هيئة التأمين الصحى، أن الطفل حديث الميلاد يتحمل اشتراكات سنوية بموجب استخراج بطاقة التأمين الصحى، مضيفة أن الدولة تستهدف تحسين الخدمات وتوفيرها لكل المنتفعين بدون تمييز .


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