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البيان الختامى لقمة شنجهاى يتطرق لنزع السلاح النووى ومحاربة الإرهاب والتطرف

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:49 م
البيان الختامى لقمة شنجهاى يتطرق لنزع السلاح النووى ومحاربة الإرهاب والتطرف قمة منظمة شنجهاى للتعاون
أ ش أ

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أعلن قادة منظمة شنجهاى للتعاون عن تأييدهم لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووى الايرانى، داعين المشاركين فيها إلى الوفاء بالتزاماتهم، وذكر البيان الختامى لقمة منظمة شنجهاى للتعاون فى بشكيك، اليوم الجمعة، أن الدول الاعضاء بالمنظمة تعتبر من المهم التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى، ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231.

وأضاف البيان، أن المنظمة تدعو جميع المشاركين فى هذه الخطة إلى الوفاء التام بجميع التزاماتهم من أجل التنفيذ الكامل والفعال للوثيقة، وأشار البيان إلى أن الزيادة أحادية الجانب فى أنظمة الدفاع الصاروخى من جانب بعض الدول يضر بالأمن الدولى ويزعزع استقرار العالمى، وتعتبر محاولات غير مقبولة لضمان أمنهم على حساب أمن الدول الأخرى.

ووقع زعماء الدول الأعضاء فى منظمة شنجهاى للتعاون فى أعقاب قمتهم المنعقدة اليوم فى عاصمة قرغيزستان بشكيك أكثر من 20 وثيقة مشتركة بما فيها بيان بيشكيك و"خريطة طريق" حول أفغانستان.

وذكر بيان للكرملين أن المشاركين فى القمة ناقشوا الوضع القائم وآفاق التعميق المقبل للتعاون فى إطار منظمة شنجهاى للتعاون فى مجالات الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وتجارة المخدرات وتطوير الاقتصاد والصناعة والمسائل الإنسانية وطرق تسوية الأوضاع فى أفغانستان وسوريا والتطورات الأخيرة حول البرنامج النووى الإيرانى، وأضاف الكرملين أن الوثيقة الختامية للقمة تعكس المواقف المتفق عليها إزاء تطوير نشاط منظمة شنغهاى للتعاون، وتؤكد مواقف الدول الأعضاء من أهم القضايا الدولية والإقليمية.

وتضم منظمة شنجهاى للتعاون الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع كل من أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب فى المنظمة.

 


منظمة شنجهاى للتعاون

البرنامج النووى الايرانى

مكافحة الارهاب

تجفيف منابع الارهاب

الكرملين

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