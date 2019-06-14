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البورصة تربح 14.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 2%

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:19 م
البورصة تربح 14.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 2% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 759.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.97% عن الأسبوع الماضى. 
  
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 389.9 مليار جنيه إلى 399.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 2.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 238.1 مليار جنيه إلى 242.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 628 مليار جنيه إلى 641.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.
 

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