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البنتاجون: نركز على بناء إجماع دولى بعد الهجمات على ناقلات النفط

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:36 م
البنتاجون: نركز على بناء إجماع دولى بعد الهجمات على ناقلات النفط باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تركز على بناء إجماع دولى عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق الأوسط ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وقال شاناهان للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) "ما نركز عليه أنا والسفير بولتون والوزير بومبيو هو بناء إجماع دولى بشأن هذه المشكلة الدولية" وذلك فى إشارة إلى مستشار الأمن القومى جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأضاف شاناهان أن دور البنتاجون فى هذا الجهد سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأمريكى يوم الخميس بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيرانى وهى تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.

 

 


البنتاجون

بناء إجماع دولى

الهجمات على ناقلات النفط

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أخبار أمريكا

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