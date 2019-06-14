البترول: مصر تضع نصب أعينها طموحات دول شرق المتوسط فى ثروات الغاز المكتشفة

كتبت – مروة الغول

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى جلسة مناظرة استراتيجية ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، تحت عنوان "دور الغاز المسال فى تأمين إمدادات الغاز بالبحر المتوسط"، والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت الجلسة، مناقشات مثمرة واهتمام قوى بما شهدته صناعة البترول المصرية من تغيرات جذرية وقصص نجاح جذبت أنظار العالم، وعدة تساؤلات حول الآليات التى تم اتباعها للوصول لهذه النتائج المبهرة، شارك فى الجلسة دومينيك ريستورى مدير إدارة الطاقة بالاتحاد الأوروبى، وأدارت الجلسة الدكتورة هدى علال مديرة المرصد المتوسطى للطاقة.

واستعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، الجهود المصرية فى دعم التعاون الإقليمى لاستغلال موارد الغاز بمنطقة شرق المتوسط، مشيرةً إلى مبادرة تأسيس أول منتدى يضم الدول المنتجة للغاز فى منطقة شرق المتوسط فى يناير 2019 ومقره القاهرة ويضم 7 دول بالمنطقة ويتضمن إعلانه التأسيسى فتح الباب أمام من يريد المشاركة فيه.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر تضع نصب أعينها طموحات دول منطقة شرق المتوسط فى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها فى المستقبل وتعمل على تحقيق هذه الطموحات، مؤكداً على حتمية التكامل بين دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز لصالح شعوبها والمساهمة فى تحقيق الرفاهية والرخاء لهم.