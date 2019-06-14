سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نتيجة الإصلاحات الاقتصادية..

البترول: شركات عالمية كبرى تستثمر فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:23 م
البترول: شركات عالمية كبرى تستثمر فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر التنقيب على البترول
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية، أهم ثمار السياسات التى اتبعتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة للسنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن صناعة البترول والغاز المصرية تشهد تغيرات إيجابية مؤخراً على صعيد الاستثمار، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على نجاح خطط الإصلاحات وأن شركات عالمية كبرى جديدة حرصت على الدخول فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة مثل شركة اكسون موبيل بالإضافة إلى زيادة الشركات العالمية العاملة لاستثماراتها، وعودة شركة شل للمشاركة فى المزايدات وفوزها بخمس مناطق دفعة واحدة فى مزايدتى هيئة البترول وإيجاس لعام 2018 بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والبدء فى توجيه الفائض للالتزامات التعاقدية فى التصدير وصناعات القيمة المضافة.
 
 
وأشارت وزارة البترول، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى أن كل هذه النجاحات التى تحققت فى قطاع البترول والغاز فى مصر تعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة وأن قطاع البترول والغاز بدوره شرع فى تنفيذ إصلاحات عديدة لزيادة قدراته كقطاع جاذب للاستثمار وتحقيق هدف مصر القومى فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
 
 
وأكدت الوزارة، فى جلسة مناظرة استراتيجية ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط تحت عنوان "دور الغاز المسال فى تأمين امدادات الغاز بالبحر المتوسط"، والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بالعاصمة الفرنسية باريس، أن هذه الإصلاحات يتم تنفيذها على كافة المحاور والأصعدة ليس فقط فى الاسراع بعمليات الإنتاج والاستكشاف ولكن أيضاً فى إصلاح دعم الطاقة وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها من معامل تكرير وشبكات خطوط الأنابيب.
 
وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ذلك جاء بالتوازى مع تنفيذ إصلاحات تشريعية، حيث تم إصدار قانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم السوق، بالإضافة إلى تنفيذ عدة حلول لتخفيض مديونيات ومستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة من سنوات سابقة والتى كانت مصدراً للقلق من جانب الشركات الأجنبية وتحدياً كبيراً للحكومة المصرية، كما أكدت الوزارة أن تنفيذ كافة هذه الإصلاحات جاء تباعاً وبشكل عاجل دون إبطاء مما لفت أنظار العالم كله لما يحدث فى مصر وساهم فى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول والغاز.
 
ومن جانبه أكد دومينيك على أهمية دور منطقة شرق المتوسط كمصدر هام لإمدادات الغاز إلى أوروبا وعلى دعم الاتحاد الأوروبى الكامل لمنتدى غاز شرق المتوسط، مثمناً دور مصر فى هذه المبادرة المميزة وجهودها فى تقريب وجهات نظر الدول فى هذا الإطار، وأشار دومينيك أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى فى عام 2018 للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة تعد استكمالاً للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين وأن الاتحاد الأوروبى مستمر فى دعم مصر فى مجال الطاقة بكافة الصور الممكنة سواء بتوفير التمويل أو الدعم الفنى ونقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية فى مشروعات الطاقة، مشيراً إلى تطلعه لاستمرار التعاون المثمر مع مصر فى مجالات الطاقة المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة.
 
 
 
 
 
 

البترول

الاستكشاف

طاقة

الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة