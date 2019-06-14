"البترول" تسعى إلى التجربة الفرنسية فى إصلاح وتحرير سوق الغاز

كتبت – مروة الغول

أجرت وزارة البترول والثروة المعدنية، لقاءين مع مسئولي المؤسسات الفرنسية المعنية بشئون الطاقة حيث التقى مع جين فرانسوا كارينكو رئيس جهاز تنظيم شئون الطاقة الفرنسي وجين برنار ليفى رئيس شركة الكهرباء الفرنسية EDF المالكة لشركة إديسون الإيطالية العاملة في مصر، وذلك على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى.

وخلال لقاء وزارة البترول والثروة المعدنية مع رئيس جهاز تنظيم شئون الطاقة الفرنسي تم بحث سبل دعم التعاون بين جهاز تنظيم سوق الغاز بمصر والجهاز الفرنسي والاستفادة من تجربة فرنسا فى إصلاح وتحرير سوق الغاز وتدريب الكوادر البشرية بجهاز تنظيم الغاز، بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتدفق إمدادات الغاز لدعم خطط مصر لتصبح مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكدت الوزارة ، خلال اللقاء أن جهاز تنظيم شئون سوق الغاز المصرى يهدف إلى إتاحة السوق المحلى للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة وهو ما يعنى السماح لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين مما يحقق مبدأ التنافسية الإيجابية ويجعل السوق أكثر ديناميكية وسلاسة ، مشيرة أن التجربة الفرنسية في هذا المجال تعد من الأبرز عالمياً حيث بدأ عمل الجهاز الفرنسى في عام 2000 وتمتلك خبرات مميزة يمكن الاستفادة منها بفعالية في التجربة المصرية.

ومن جانبه أعرب كارينكو عن ترحيبه بالتعاون مع مصر فى مجال إصلاح وتحرير سوق الغاز وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وكذلك تدريب الكوادر البشرية وتجهيزهم لسبل التعامل مع مثل هذه الأسواق الحرة ، مشيراً إلى أن الجهاز الفرنسي يعمل على ضمان انسيابية وكفاءة سوق الكهرباء والغاز في فرنسا بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء بما يتوافق مع السياسات الفرنسية للطاقة التي تهدف للموضوعية والحيادية والاستقلالية والشفافية في كافة العمليات بسوق الطاقة الفرنسي.