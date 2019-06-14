سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 04:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"البترول" تسعى إلى التجربة الفرنسية فى إصلاح وتحرير سوق الغاز

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:33 م
"البترول" تسعى إلى التجربة الفرنسية فى إصلاح وتحرير سوق الغاز غاز "ارشيفية "
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت وزارة البترول والثروة المعدنية، لقاءين مع مسئولي المؤسسات الفرنسية المعنية بشئون الطاقة حيث التقى مع جين فرانسوا كارينكو رئيس جهاز تنظيم شئون الطاقة الفرنسي وجين برنار ليفى رئيس شركة الكهرباء الفرنسية EDF المالكة لشركة إديسون الإيطالية العاملة في مصر، وذلك على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط  والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى.

وخلال لقاء وزارة البترول والثروة المعدنية مع رئيس جهاز تنظيم شئون الطاقة الفرنسي تم بحث سبل دعم التعاون بين جهاز تنظيم سوق الغاز بمصر والجهاز الفرنسي والاستفادة من تجربة فرنسا فى إصلاح وتحرير سوق الغاز وتدريب الكوادر البشرية بجهاز تنظيم الغاز، بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتدفق إمدادات الغاز لدعم خطط مصر لتصبح مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكدت الوزارة ، خلال اللقاء أن جهاز تنظيم شئون سوق الغاز المصرى يهدف إلى إتاحة السوق المحلى للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة وهو ما يعنى السماح لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين مما يحقق مبدأ التنافسية الإيجابية ويجعل السوق أكثر ديناميكية وسلاسة ، مشيرة أن التجربة الفرنسية في هذا المجال تعد من الأبرز عالمياً حيث بدأ عمل الجهاز الفرنسى في عام 2000 وتمتلك خبرات مميزة يمكن الاستفادة منها بفعالية في التجربة المصرية.

ومن جانبه أعرب كارينكو عن ترحيبه بالتعاون مع مصر فى مجال إصلاح وتحرير سوق الغاز وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وكذلك تدريب الكوادر البشرية وتجهيزهم لسبل التعامل مع مثل هذه الأسواق الحرة ، مشيراً إلى أن الجهاز الفرنسي يعمل على ضمان انسيابية وكفاءة سوق الكهرباء والغاز في فرنسا بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء بما يتوافق مع السياسات الفرنسية للطاقة التي تهدف للموضوعية والحيادية والاستقلالية والشفافية في كافة العمليات بسوق الطاقة الفرنسي.


إصلاح وتحرير سوق الغاز

تدريب الكوادر البشرية

جهاز تنظيم شئون سوق الغاز المصرى

استخدام الشبكة القومية

بيع الغاز مباشرة للمستهلكين

وزارة البترول والثروة المعدنية

رئيس شركة الكهرباء الفرنسية EDF

جهاز تنظيم شئون الطاقة الفرنسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة