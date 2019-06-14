الاتحاد الأوروبى يزيل دومينيكا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

بروكسل أ ش أ

أعلن الاتحاد الأوروبى، أنه تمت إزالة جزيرة دومينيكا من اللائحة السوداء للملاذات الضريبية التى وضعها التكتل.

وأوضح الاتحاد الأوروبى -فى بيان أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الجمعة، - أن الجزيرة الواقعة فى البحر الكاريبى أحدثت تغييرًا فى قواعدها الضريبية بغرض الامثال لمتطلبات التكتل الأوروبى الذى تهدف إلى الحد من مخاطر التهرب الضريبي.

فيما أشار الاتحاد الأوروبى إلى أنه لا يزال 11 ولاية قضائية مدرجة على قائمة التكتل السوداء للملاذات الضريبية حول العالم من بينها: ساموا الأمريكية، وبيليز بأمريكا الوسطى، وفيجي، وجزيرة جوام ، وجزر مارشال، وساموا، وترينيداد وتوباجو جنوب البحر الكريبي، وجزر فيرجن الأمريكية، وفانواتو..