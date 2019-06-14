الاتحاد الأوروبى: رصدنا نشاطات تضليلية روسية خلال الانتخابات البرلمانية

بروكسل أ ش أ

كشف تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوروبية رصدت نشاطاً متواصلاً لنشر معلومات مضللة من قبل مصادر روسية خلال الانتخابات الأوروبية، بهدف التأثير على الناخبين وجعلهم يعزفون عن المشاركة.

وقال المفوضية -فى التقرير وفقا لقناة (فرانس 24)- "إن هذه الأنشطة لم تصل إلى مستوى حملة تضليل محددة عبر الحدود قامت بها مصادر خارجية وتستهدف الانتخابات الأوروبية، لكن الأدلة التى جمعت كشفت عن أنشطة تضليل متواصلة ومستمرة من قبل مصادر روسية تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين والتأثير على تفضيلاتهم".

كانت المفوضية حذرت من مثل هذا الأمر فى الفترة التى سبقت الانتخابات فى أواخر مايو على لسان بعض المسؤولين الذين ذكروا اسم موسكو وأشاروا إلى احتمال وقوفها وراء حملات لنشر "أخبار كاذبة"، وطُلبت من الدول الأعضاء البقاء متيقظة فى حين مورست ضغوط قوية عبر الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.