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الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:26 ص
الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبه شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

 


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الطقس

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