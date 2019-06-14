اعراض حمى القش عديدة منها احمرار العين والصداع

كتبت فاطمة خليل

حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي من حالات الحساسية الشائعة التى تصيب الكثير من الناس خاصة فى موسم الربيع ومع زيادة حبوب اللقاح فى الجو وتسمى أيضًا حساسية الربيع، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض حمى القش، وفقًا لما ذكره موقع allergy uk.



حمى القش

ما هي حمى القش؟

حمى القش هي رد فعل شائع للحساسية يحدث في أوقات معينة من السنة، ويُعرف أيضًا باسم التهاب الأنف الموسمي ولكنه يحدث كرد فعل على انتشار حبوب اللقاح من الأشجار خلال أشهر الربيع وبداية الصيف.



اعراض حمى القش

اعراض حمى القش

هناك مجموعة من الأعراض التى تحدث نتيجة حمى القش أو حساسية الربيع وتشمل هذه الأعراض ما يلى:

-حكة في العين / الحلق.

-العطس، انسداد الأنف.

-احمرار العيون (التهاب الملتحمة التحسسي).

-الصداع.

-ضيق في التنفس.

-التعب.

-تنقيط الأنف أو الإحساس بالمخاط فى الجزء الخلفي من الحلق.

-قد تصبح هذه الأعراض أكثر حدة عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا فى الجو.

-أعراض حمى القش تحاكي أعراض نزلات البرد المزمنة وتشمل انسداد أو سيلان الأنف، حكة العيون، العطس.



اعراض حمى القش واسبابها

اسباب حمى القش

تحدث حمى القش عندما يصنع الجسم أجسامًا مضادة للحساسية لبعض المواد، مثل حبوب اللقاح أو عث غبار المنزل أو العفن، والتي تعرف باسم المواد المثيرة للحساسية.

حبوب اللقاح هي أكثر المواد المسببة للحساسية شيوعًا، وفي التهاب الأنف التحسسي الدائم، تستمر الأعراض على مدار السنة وتتعلق عادة بمسببات الحساسية الداخلية، مثل عث غبار المنزل، أو الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الطيور.