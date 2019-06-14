اضبط مخالفة.. البالوعات المفتوحة بحى "الضواحى" ببورسعيد تهدد السيارات

قال عدد من المواطنين لـ"اليوم السابع" إن تجاهل شكوانا.. دفعنا بوضع بلدورات خرسانية على البالوعة المكشوفة ورفع راية من البلاستك وغيره حتى تلفت انتباه قائدى السيارات والدراجات البخارية منعًا للحوادث.
ومن جانبهم ناشدوا المحافظ اللواء عادل الغضبان التدخل وإصدار تعليمات لرئيس الحى لوضع غطاء على البالوعة حفاظًا على الأرواح وإعادة الوجه الحضارى للطريق العام .
خوازيق البالوعات المفتوحة بـــحى الضواحى تهدد السيارات
خوازيق البالوعات المفتوحة بـــحى الضواحى تهدد السيارات
خوازيق البالوعات المفتوحة بـــحى الضواحى تهدد السيارات
خوازيق البالوعات المفتوحة بـــحى الضواحى تهدد السيارات
خوازيق البالوعات المفتوحة بـــحى الضواحى تهدد السيارات
خوازيق البالوعات المفتوحة بـــحى الضواحى تهدد السيارات
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