اضبط مخالفة.. البالوعات المفتوحة بحى "الضواحى" ببورسعيد تهدد السيارات

رصدت كاميرا "اليوم السابع" بالوعة بالطريق العام مغمورة بالمياه والغريب أنها على بعد أمتار من مبنى الحى وللأسف لم يحرك ساكنًا ولم يسترع انتباه المسئولين رغم العديد من الشكاوى للتدخل لوضع غطاء حتى لا تحدث كوارث للأطفال نتيجة العبث فضلاً عن تجنب الحوادث التى قد تنجم للسيارات.

قال عدد من المواطنين لـ"اليوم السابع" إن تجاهل شكوانا.. دفعنا بوضع بلدورات خرسانية على البالوعة المكشوفة ورفع راية من البلاستك وغيره حتى تلفت انتباه قائدى السيارات والدراجات البخارية منعًا للحوادث.

ومن جانبهم ناشدوا المحافظ اللواء عادل الغضبان التدخل وإصدار تعليمات لرئيس الحى لوضع غطاء على البالوعة حفاظًا على الأرواح وإعادة الوجه الحضارى للطريق العام .