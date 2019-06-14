اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الفرافرة بالقرب من نقطة الكيلو 65 ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم ، مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الفرافرة بالقرب من نقطة الكيلو 65 مما أسفر عن إصابة كلا من " فتحى جاد مرسي 49 سنة، و أحمد فتحي جاد 22 سنة، ماجدة مصطفى مصطفى 40 سنة، وأميرة فتحى جاد 18 سنة ، وجري نقلهم الي مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.