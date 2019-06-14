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اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:10 م
اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة انقلاب سيارة - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب 4  أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الفرافرة بالقرب من نقطة الكيلو 65 ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم  ،  مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الفرافرة بالقرب من نقطة الكيلو 65  مما أسفر عن إصابة كلا من " فتحى جاد مرسي 49  سنة، و أحمد فتحي جاد 22  سنة، ماجدة مصطفى مصطفى 40 سنة، وأميرة فتحى جاد 18  سنة  ، وجري نقلهم الي مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

طريق الداخلة الفرافرة

انقلاب سيارة بالداخلة

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