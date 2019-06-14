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استخراج رصاصة من رأس رضيعة فلسطينية فى نابلس أصيبت بها فى هجوم للاحتلال

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:41 م
استخراج رصاصة من رأس رضيعة فلسطينية فى نابلس أصيبت بها فى هجوم للاحتلال رصاصة_ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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تمكن فريق طبى من استخراج رصاصة من رأس رضيعة فلسطينية (7 أشهر) فى مستشفى رفيديا الحكومى بمحافظة نابلس فى الضفة الغربية، كانت قد أصيبت بها من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن فريقا طبيا أمريكيا أجرى عملية جراحية للطفلة، تكللت بالنجاح، وأن الطفلة غادرت المستشفى.

كانت الطفلة أصيبت برصاصة فى رأسها وهى فى حضن والدتها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار قرب منزل عائلتها فى قرية المزرعة شمال غرب رام الله، أمضت على إثرها ثلاثة أسابيع فى وحدة العناية المركزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق الطبى الأمريكى متخصص بجراحة المخ والأعصاب، وأنها استضافته من خلال التعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأجرى الفريق بقيادة جراحى المخ والأعصاب آرون روبيسون وأحمد خالدى وفريقهم من مستشفى جامعة لوما ليندا للأطفال، العملية الجراحية المعقدة للطفلة فى مستشفى رفيديا واستغرقت ساعتين.

وتابعت الوزارة أن 7 وفود طبية متخصصة فى مجالات مختلفة، تضم 16 طبيبا وأخصائيا وممرضا، تعمل خلال شهر يونيو الحالى فى المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

ولفتت إلى أنها تستقطب سنويا فى مستشفياتها بالضفة الغربية وقطاعغزة ما يزيد عن 150 فريقا طبيا فى مختلف التخصصات ومن مختلف دول العالم.

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة بجهود الفريق الطبى الأمريكى وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، مؤكدة أن قدوم هذه الوفود إلى فلسطين دليل على أن قضيتنا ما تزال تتصدر أولويات شعوب العالم.

وأضافت أن التعاون الكبير بين الوزارة وجمعية إغاثة أطفال فلسطين ساهم فى استقدام مئات الوفود المتميزة التى أجرت عمليات نوعية فى مستشفياتنا، ما ساهم فى تبادل الخبرات بين كوادرنا والوفود الدولية، إضافة إلى تقليص فترة انتظار المرضى للعمليات.

 


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