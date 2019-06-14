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اسباب الاسهال المزمن

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:00 ص
اسباب الاسهال المزمن اسباب الاسهال المزمن
كتبت إيناس البنا

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الإسهال هو نوع البراز السائب أو المائي الذى يعاني معظم الناس من هذا المرض الواسع الانتشار في مرحلة ما من حياتهم، حيث تعد حالات الإسهال القصيرة الأجل ثاني أكثر الأمراض التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا في العالم.

يصنف الإسهال الذي يستمر لمدة تزيد على 4 أسابيع على أنه إسهال مزمن وفقًا لموقع "medicalnewstoday" ، في حين أن حالات الإسهال الحادة لا تثير القلق عادة إلا أن الإسهال المزمن قد يسبب مشاكل أخرى إذا لم يتم علاجه.

 

أسباب الاسهال المزمن

هناك العديد من أسباب الإسهال المزمن، مع بعض الأسباب الأكثر شيوعًا منها:

أسباب الاسهال المزمن
أسباب الاسهال المزمن

 

1- الإفراط في تناول الكحول أو الكافيين

شرب كميات كبيرة من الكحول أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الكولا يمكن أن يسبب براز فضفاض ومائي، فعندما يتوقف الشخص عن تناول هذه المواد أو يستهلكها بكميات أكثر معتدلة ، يجب أن تتحلل الأعراض.

2- السكر ومنتجات الألبان

بعض السكريات والمحليات الصناعية معروفة بأنها تسبب الإسهال، إذا كان الشخص يتناول هذه المواد الحلوة كل يوم، فقد يسبب الإسهال المزمن، ومن أمثلة هذه السكريات والمحليات الصناعية:

السوربيتول: يستخدم بديل السكر الخالي من السعرات الحرارية في الحلويات ومضغ العلكة والمواد الخالية من السكر.

مانيتول: على غرار السوربيتول  يمكن أن يكون لهذا التحلية تأثير ملين.

الفركتوز: يوجد السكر الطبيعي في الفاكهة والعسل، كميات كبيرة من الفاكهة يمكن أن تسبب الإسهال بسبب محتواها العالي من الفركتوز.

اللاكتوز: سكر طبيعي موجود في منتجات الألبان يمكن أن يسبب الإسهال المزمن عند الأشخاص الذين لا يستطيعون هضمه.

أسباب الاسهال المزمن1
أسباب الاسهال المزمن1

 

3- الأعشاب والعلاجات العشبية

العلاجات العشبية والشاي العشبي، يمكن أن تحتوي على أدوية مسهلة طبيعية، إذا كان شخص ما يأخذ العديد من المنتجات العشبية ، فقد يكون من الضروري التوقف عن استخدامها جميعًا قبل إعادة تقديمها مرة واحدة، فهذا قد يساعد على معرفة مصدر الإسهال المزمن.

اسباب الاسهال
اسباب الاسهال

 

4- بعض أنواع الأدوية

يمكن أن يكون الإسهال المتكرر المزمن تأثيرًا ضارًا لكل من الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة قد تشمل بعض الأدوية الشائعة التي يمكن أن تسبب الإسهال:

معظم المضادات الحيوية.

بعض مضادات الاكتئاب .

مضادات الحموضة التي تحتوي على هيدروكسيد المغنيسيوم.

المسهلات والمنقيات البراز.

مثبطات مضخة البروتون .

أدوية العلاج الكيميائى لعلاج السرطان.

العدوى من أسباب الاسهال المزمن
العدوى من أسباب الاسهال المزمن


 

5- العدوى

في بعض الحالات، يمكن أن يكون سبب الإسهال المزمن طفيلى معوى معدى، وعادة ما يكون اختبار البراز ضروريًا لتشخيص العدوى الطفيلية، وقد تكون هناك حاجة أيضا خزعة.

 


اسباب الاسهال المزمن

عدوى طفيلية

البراز المائى

المحليات الصناعية

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