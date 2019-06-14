ارتفاع مؤشر نيكى بنسبة 0.4% بختام التعاملات بفضل شركات النفط

رويترز

أغلق المؤشر نيكي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعا اليوم الجمعة، مع صعود أسهم شركات الطاقة بعد هجمات على ناقلتى نفط فى خليج عمان دفعت أسعار النفط الخام للارتفاع بقوة.

وكان سهم سوني محط الاهتمام، إذ أغلق مرتفعا 3.1 بالمئة، بعد أن دعا صندوق التحوط ثيرد بوينت التابع لدانيال لوب الشركة أمس الخميس لفصل أنشطتها لأشباه الموصلات وبيع حصص في سوني فايننشال ووحدات أخرى.

وارتفع المؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 21116.89 نقطة بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة. وفي الأسبوع، ربح المؤشر القياسي 1.1 بالمئة.

وسجل قطاعا التعدين والنفط أداء يفوق السوق بصفة عامة. وزاد سهم إنبكس كورب 1.3 بالمئة وارتفع سهم جابان بتروليوم اكسبلوريشن 1.5 بالمئة بينما زاد سهم إدميتسو كوسان اثنين بالمئة.

وهذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسرعان ما ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران بشأن هجمات أمس الخميس، لكن طهران نفت مسؤوليتها.

وأطلقت المكاسب في أسهم النفط عمليات شراء في أسهم أخرى مرتبطة بالسلع الأولية مثل شركات إنتاج المعادن. وارتفعت أسهم ميتسوبيشي ماتيريالز وميتسوي للتعدين والصهر 1.3 بالمئة لكل شركة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة ليغلق عند 1546.71 نقطة.