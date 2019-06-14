ارتفاع صادرت مصر من البطاطس لـ665.588 طن للخارج.. واستمرار الشحن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ارتفاع صادرت مصر من البطاطس الى 665 ألف 588 طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية منذ بداية الموسم التصديرى يناير الماضى وحتى 12 من الشهر الحالى، وجارى الشحن والتصدير.



وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه يجرى حاليا الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة الى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة الى الاتحاد الاوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات



وأوضح العطار، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.



وذلك بعد تحديد اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.