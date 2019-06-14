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ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 502.7 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2014

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:06 ص
ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 502.7 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2014 البنك المركزى الروسى
أ ش أ

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أفاد البنك المركزى الروسى، بأن احتياطيات روسيا الدولية تجاوزت مستوى النصف تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2014.

وذكر المركزى الروسى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الاحتياطيات ارتفعت فى الأسبوع الماضى بواقع 7.5 مليار دولار، لتصل إلى 502.7 مليار دولار، وذلك فى إطار سياسة تهدف لتعزيز الاحتياطيات بعد تراجعها جراء انخفاض أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية على موسكو فى 2014.

وعزز المركزى الروسى خلال الفترة الماضية احتياطياته من الذهب، وذلك كجزء من استراتيجية تهدف لتنويع الاحتياطيات والابتعاد بشكل تدريجى عن الدولار الأمريكي.


اقتصاد روسيا

روسيا

احتياطى روسيا

البنك المركزى الروسى

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