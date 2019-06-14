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إيطاليا تحقق فى 120 عملية نقل أموال مشبوهة مرتبطة بتمويل الارهاب

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:11 ص
إيطاليا تحقق فى 120 عملية نقل أموال مشبوهة مرتبطة بتمويل الارهاب دولارات ـ أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت مصادر أمنية إيطالية أن قوات الشرطة المالية تحقق فى 120 عملية نقل أموال مشكوك بأمرها، وقام رجال القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية فى سيينا ، فى إطار إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فبدأت التحقيقات بـ"سلسلة من عمليات التفتيش ضد العديد من المكاتب فى المدينة المذكورة، التى تمارس أنشطة تحويل الأموال، أو تقدم أية خدمات فى هذا المجال".

وأضافت الشرطة فى بيان، إن "المحققون قاموا بوضع 20 معاملة تحت العدسة المكبرة، أجريت لحساب أشخاص تم تحديدهم فى إطار مكاتب تحويلات مالية عديدة.

 وأوضحت أنه ستتم مراقبة 100 معاملة مالية أخرى على المدى القصير، وذلك بهدف وقائى هو اعتراض القنوات المحتملة لتمويل الإرهاب أو تمويل جهات غير قانونية فى أوسع أبعادها.

 

 

ايطاليا

اموال مشبوهة

مكافحة غسيل الاموال

تمويل الارهاب

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