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إصابة 34 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:59 م
إصابة 34 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/

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أصيب 34 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال، اليوم الجمعة الـ 61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، إصابة 34 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال الجمعة الـ 61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة واصابة مسعف بقنبلة غاز مباشرة فى القدم شرق جباليا.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت المياه العادمة صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة مع إطلاق مكثف لقنابل الغاز فى مخيمات العودة الخمس.

ووصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة فى جمعة "لا لضم الضفة".

وأحرق المتظاهرون صورا لسفير الولايات المتحدة الأمريكية فى إسرائيل ديفيد فريدمان.

من جانبها .. دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والداخل للمشاركة فى الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان "الأرض مش للبيع".

من جهته .. أكد القيادى فى حركة حماس إسماعيل رضوان، أن تظاهرات الجمعة وخروج الآلاف فى جمعة (لا لضم الضفة) يؤكد على وحدة الشعب الفلسطينى والأرض الفلسطينية.

ورفض رضوان، فى كلمة له على هامش مسيرات العودة تصريحات السفير الأمريكى فريدمان الذى دعا خلالها الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية، معتبرا أن هذه التصريحات العنصرية تمثل انحيازا كاملا للاحتلال وتشجيعا للعدوان على شعبنا الفلسطيني.

وحذر رضوان الاحتلال من المراوغة والتهرب من تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة وهو يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات عدوانه على أبناء الشعب الفلسطينى مؤكدا على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبى وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.

 


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