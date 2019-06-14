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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفرافرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:49 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفرافرة انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب منذ قليل 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الفرافرة - أبو هريرة"، وانتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفرافرة أبو هريره مما اسفر عن إصابة كلا من عبدالرحمن محمد الدسوقي 11سنه و الدسوقي ابراهيم الدسوقي 14 سنه ومحمد نظمي محمد 12 سنه بجروح وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


الوادى الجديد

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