إصابة فتاتين بالتسمم الفسفورى إثر تناولهما أقراص حفظ الغلال السامة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت فتاتين بالتسمم الفسفورى إثر تناولهما اقراص سامة لحفظ الغلال فى محاولة للانتحار بمركزى إيتاى البارود ورشيد.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين إصابة " و.م.ا " 20 سنة مقيمة بمركز إيتاى البارود مصابة بحالة تسمم اثر تناول قرص لحبوب الغلال وتم نقلها إلى مركز السموم بمستشفى ايتاى البارود العام.

كما تبين إصابة" ر.ا.م " 19سنة ومقيمة مركز رشيد مصابة بحالة تسمم اثر تناول حبوب حفظ الغلال السامة وتم نقلها إلى مستشفى رشيد لتلقى العلاج اللازم .

و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.