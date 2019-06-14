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إحالة المتهمين فى "مذبحة أطفال المرج" إلى محكمة الجنايات

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:17 م
إحالة المتهمين فى "مذبحة أطفال المرج" إلى محكمة الجنايات محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أطفال المرج" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

كانت النيابة قد قررت حبس الأب المتهم وزوجتيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بالبحث عن جثث الأطفال الثلاثة داخل مياه الرشاح، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي للتشريح وموافاة النيابة بالأسباب والتفاصيل.

 

وخلال التحقيقات أقرت " الأم" المتهمة أن زوجها دائم التعدى عليها تحت تأثير من زوجته الثانية والتى كانت دائما ما تطلب منه التعدى علي الأطفال، وأجبرنى على قتل أطفالي فوضعت مواد كاوية في المياه وتخلصت من الطفلتين "ملك وجنا" بينما تخلص هو من الثالث فور ولادته، كما أجبرنى على عدم الإبلاغ عن الواقعة حتى لا يقتلنى مثلهم.

 

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 


أحالة المتهمين

مذبحة أطفال المرج

الأب المتهم

محكمة الجنايات

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