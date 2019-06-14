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أنور قرقاش: مصداقية وزير الخارجية الإيرانى تتضاءل

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:39 ص
أنور قرقاش: مصداقية وزير الخارجية الإيرانى تتضاءل وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش
رويترز

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قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن مصداقية وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف "تتضاءل".

وقال قرقاش، "تزداد إشارة وزير الخارجية الإيرانى ظريف إلى الفريق باء هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم"، وأضاف "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة، وقف تصعيد الموقف الحالى يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".

ويستخدم ظريف عادة تعبير "الفريق باء" للإشارة إلى مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون وغيره فى الإدارة الأمريكية وبمنطقة الخليج ممن يشاركونه نفس الموقف المتشدد تجاه إيران.

وتأتى تغريدة قرقاش - على ما يبدو - كرد فعل على أخرى نشرها ظريف قبله بساعة، قال فيها "بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا، الفريق باء يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادى الذى تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران".

 


وزير الخارجية الايرانى

انور قرقاش

مستشار الامن القومى الامريكى

محمد جواد ظريف

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