أكثر من 600 شركة أمريكية تطالب ترامب بتسوية الخلاف مع الصين

كتب محمد تهامى زكى

وجهت أكثر من 600 شركة أمريكية، رسالة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طالبته فيها بتسوية الخلافات حول التجارة مع الصين.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أعربت الشركات عن قلقها إزاء تصعيد حروب الرسوم، واعتبرت أن الرسوم ليست أداة فعالة لتغيير سلوك الصين غير النزيه فى مجال التجارة، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية هى من سيتحمل الأعباء الضريبية جراء فرض الرسوم وليس الصين، ومن بين الشركات التى وقعت على الرسالة عدد من الشركات العملاقة مثل Walmart Inc وTarget Corp وغيرهما.

وتأتى هذه الرسالة جزء من حملة مناهضة للرسوم التجارية التى تعتزم إدارة ترامب فرضها على الصين وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أيدتها أكثر من 150 مجموعة تجارية تعمل فى قطاعات الزراعة والصناعات والتقنيات وتجارة التجزئة.

ويأتى ذلك قبيل قمة مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية، التى من المزمع أن تعقد يومى 28 و29 يونيو الجارى، وقد يجتمع خلالها ترامب مع الرئيس الصينى شى جين بينج.