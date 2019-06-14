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أضرار الخل أهمها مشاكل الكبد

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:00 ص
أضرار الخل أهمها مشاكل الكبد أضرار الخل
كتب بيتر إبراهيم

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أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الإفراط فى استخدام الخل يسبب مشاكل عديدة فى الكبد والكلى ويسبب الفشل الكلوى فى بعض الأحيان.

وفى هذا السياق، سوف نقدم لكم أضرار الخل، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.

أضرار الخل

يعتبر الخل مهيجًا للجهاز العصبى المركزى.

الإكثار فى تناول الخل يسبب ارتفاعًا شديدًا فى ضغط الدم والصداع المزمن.

من الممكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الخل لألم المفاصل الشديد.

يسبب التهاب شديد فى القولون وجدار المعدة.

الإفراط فى تناول الخل يسبب الإصابة بالأمراض السرطانية وقرحة المعدة.

الإفراط فى استخدام الخل فى الشعر يسبب الجفاف وظهور التجاعيد.

على الرغم من أضرار الإفراط فى تناول الخل إلا أن له العديد من الفوائد ومنها. 

فوائد الخل

1: يعمل على تسهيل عملية الهضم، حيث إنه يساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية.

2:يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة كما أنه يساعد عى التخلص من الالتهاب والتورم.

3:يساعد الخل على التخلص من السمنة المفرطة وتراكم الدهون، لذلك ينصح باستخدامه فى الرجيم.

4:يعمل على خفض مستوى الكولسترول فى الدم.

5:يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من انتشار العدوى والجراثيم والبكتيريا.

6:يعمل على علاج الالتهابات المختلفة والحروق.

7:يعمل على تنظيف الأوانى والزجاج والتخلص من الدهون الزائدة والبقع.

 

 


أضرار الخل

الخل

فوائد الخل

خل التفاح

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