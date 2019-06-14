أسوان تحصد المركز الثانى فى ألعاب القوى بأولمبياد الطفل المصرى

أسوان - عبد الله صلاح

حصدت محافظة أسوان، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ألعاب القوى "الوثب الطويل" خلال دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصرى، والتى تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة باستاد القاهرة الدولى.

كما حصدت أسوان، المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى "دفع الجلة" والمركز الثالث فى "التايكوندو" ميزان 33 وبنات و 53 أولاد خلال دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصرى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة افتتحت دورة أولمبياد الطفل المصرى باستاد القاهرة الدولى صالة 2 يوم الأربعاء الماضى، ويشارك فى الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة فى الأدوار التمهيدى والإقليمى والقطاعات فى ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الإسكواش، دايثلون، وألعاب القوى، ويتنافس فى التصفيات النهائية 1000 مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيرى من 24 محافظة، وتقام فعاليات الأولمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة يومى 13 و14 يونيو الجارى.

جدير بالذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصرى كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذى يساهم بشكل واضح فى ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.