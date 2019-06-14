أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019 فى سوق الصاغة ارتفاع بقيمة 7 جنيهات للجرام، مسجلة 635 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر.

ارتفاع الذهب فى مصر، جاء نتيجة صعود الأسعار العالمية للذهب فى أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا، مسجلة 1354 دولار للأوقية، فى أعلى سعر للمعدن النفيس خلال 2019.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: سعر عيار 21 سجل 635 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 545 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 725 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5080 جنيهات.

أوقية الذهب 1354 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.