أسعار الخضروات اليوم الجمعة 14-6-2019 بسوق العبور.. والليمون بـ45 جنيها

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 14-6-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 – 4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 2.75 – 4.75 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 6 جنيها، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.7 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 5 - 9 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2 – 4 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 4 جنيهات، وبلغ سعر الليمون البلدى ما بين 35-45 جنيه.