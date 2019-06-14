سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 09:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

أبوالغيط يناقش مع جوتيريس التطورات الإقليمية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:47 م
أبوالغيط يناقش مع جوتيريس التطورات الإقليمية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، مع أنطونيو جوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة، آخر التطورات المتصلة بالأزمات فى كل من سوريا واليمن وليبيا والجهود الدولية والعربية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية لها، والحاجة إلى تعزيز التنسيق الأممى والعربى بغية مساندة الأطراف فى السودان من أجل العودة إلى الحوار الهادف للاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمى للسلطة فى البلاد.

وقال السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، -فى تصريح صحفي- إن اللقاء الذى تم فى إطار الزيارة التى يقوم بها أبوالغيط حالياً إلى نيويورك، شهد أيضاً تناول الحفاظ على الثوابت التى تكفل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية شدد على أهمية تصدى المجتمع الدولى للممارسات الاسرائيلية التى ترمى إلى نسف أسس التسوية المستقرة والمتعارف عليها للقضية الفلسطينية وتسعى الى شرعنة احتلال الأرض الفلسطينية، مؤكداً ضرورة انفاذ قرارات الشرعية الدولية والزام اسرائيل بتنفيذها.

وأشار إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً مع السكرتير العام الممارسات العدائية والتصعيدية التى تنتهجها كل من إيران وجماعة الحوثى المدعومة منها فى منطقة الخليج العربى وتهديدهما لأمن وسلامة البلدان العربية والملاحة البحرية والجوية فى المنطقة.

وجدد أبوالغيط وجوتيريس إدانتهما استهداف الناقلات البحرية فى مضيق هرمز، وشددا على أهمية ردع إيران وأذرعها فى المنطقة لوقف تأجيج أو تصعيد الموقف فى الخليج العربي؛ كما طالب أبو الغيط – على النحو الذى تحدث به أمام مجلس الأمن يوم أمس 13 يونيو – بأن يخرج المجتمع الدولى برسالة موحدة وواضحة ضد نهج التدخلات الإقليمية فى الشئون الداخلية للدول العربية، مثلما نادت بذلك القمة العربية الطارئة التى عقدت بمكة المكرمة نهاية الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط كان قد شارك وتحدث فى الاجتماع رفيع المستوى الذى عقده مجلس الأمن برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى المشاركة بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فى المنطقة العربية، وهو الاجتماع الذى أفضى إلى اعتماد بيان رئاسى تضمن جملة من التوصيات والاجراءات التى تهدف لتعزيز وتنشيط علاقات التعاون والنشاط التكاملى بين المنظمتين، وخاصة فى سياق اتفاق التعاون الموقع بينهما فى عام 1989.

 


أبوالغيط

جوتيريس

التطورات الإقليمية

الجامعة العربية

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئول أمريكى:زوارق إيرانية سريعة تمنع سحب إحدى الناقلات المعطوبة بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:32 م

رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على ناقلة نفط قرب خليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:05 م

روسيا: يجب الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة بشأن الهجوم على ناقلتى النفط

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:57 م

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتى نفط ويدعو لتحقيق مستقل

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:29 م

البيت الأبيض: ترامب وآبى ناقشا هاتفيا الهجوم على ناقلتى نفط

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة