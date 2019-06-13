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6 تحديات تواجه السياحة بالأقصر وأسوان وتحتاج حلولا قبل الموسم الشتوى القادم

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 ص
6 تحديات تواجه السياحة بالأقصر وأسوان وتحتاج حلولا قبل الموسم الشتوى القادم سياح - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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رصد تقرير لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر عن الموسم الشتوى الماضى فى الأقصر وأسوان 6 تحديات، تواجه السياحة الثقافية وتبحث عن حلول لتفاديها الموسم الشتوى المقبل لزيادة تدفق الأعداد السياحية.

ويأتى رصد تلك التحديات فى الوقت الذى تشهد السياحة الثقافية انتعاشة كبيرة، فى ظل الاكتشافات الأثرية التى تقوم بها وزارة الآثار، وتدعمها السياحة بقوة.

رصد التقرير مجموعة من التحديات التى تواجه السياحة الثقافية وهى:

1 – تدهور حالة الطرق بين الأقصر وأسوان، خاصة الطريق بين "الأقصر ودندره" و"ابيدوس"، والذى أدى إلى عزوف بعض الوفود السياحية عن القيام برحلات بين تلك المقاصد.

 2 – عدم تجديد أسطول النقل السياحى والذى يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للسائح، الأمر الذى يتطلب السماح باستيراد أتوبيسات حتى وإن كانت مستعملة من أوروبا.

3 – تواجه "المراسى السياحية" حالة تدنى خاصة مراسى الأقصر أو أسوان أو المراسى بينهما، وفى حالة عودة الرحلات الطويلة سيتطلب الأمر عملية تجديد شاملة.

4 - وسائل النقل ما بين الأقصر وأسوان التى تنحصر فى الطيران فى ظل الحالة غير الجيدة بالمرة للقطارات والتى كانت تجلب 40% من حركه التدفق السياحى الأقصر، وأوصى التقرير بعودة قطارات النوم التى كانت مخصصه للسياحة فقط.

 5 - عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة لعدد المراكب الصالحة للعمل السياحى، ولا يجب حساب كل مركب تحمل ترخيص أنها من ضمن أسطول النقل النهرى، حيث لوحظ وجود حوالى 80 مركب تحمل رخص ولا تعمل، ومدرجة على ضمن قوة النقل النهري. 

 6 - الحاجة الملحة للتدريب ليس فقط للعاملين فى صناعة السياحة ولكن كل من يتقاطع عمله مع القطاع السياحى، وهذا من خلال تفعيل التعاون مع وزارة التعليم لرفع وعى الاجيال الجديدة بأهمية السياحة


السياحة الثقافية

الاقصر واسوان

الموسم السياحى الشتوى

النيل كروز

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