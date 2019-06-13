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5 هجمات فى 30 يوما تشعل نيران الغضب فى الخليج.. تعرف عليها

الخميس، 13 يونيو 2019 02:51 م
5 هجمات فى 30 يوما تشعل نيران الغضب فى الخليج.. تعرف عليها مشاهد من الهجوم الأخير على ناقلات النفط
كتبت: إنجى مجدى

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شهدت منطقة الخليج وتحديدا بحر عمان، هجوما استهدفا ناقلتى نفط، صباح الخميس، بعد شهر من إتلاف أربع ناقلات فى الممر المائى نفسه، وهو ممر حيوى لحركة ناقلات النفط حول العالم.

 

هذه الهجمات تزيد الوضع الحالى توترا وسط مناوشات بين إيران من جهة وجيرانها فى الخليج وكذلك الولايات المتحدة، بشأن برنامجها النووى ودعمها للمتمردين الحوثيين.

 

وبين مايو الماضى ويونيو الجارى شهدت هذه المنطقة 5 حوادث يمكن أن تشعل الوضع فى الخليج الذى كان فى بعض الأوقات قريباً من أن يشهد حرباً جديدة.

 

وجاءت تلك الهجمات على النحو التالى..

12 مايو: هجوم استهدف 4 ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ونفت إيران مسئوليتها عنه.

14 مايو: هجوم حوثى استهدف منشآة نفط سعودية.

 

12 يونيو: هجوم حوثى على مطار أبها السعودى أسفر عن إصابة 26 من المدنيين.

12 يونيو: انفجار فى منصة نفط إيرانية قطرية.

 

13 يونيو: هجوم استهدف ناقلتى نقط فى بحر عمان إحداهما تحمل علم بنما وأخرى تحمل علم جزر مارشال.

 

 


ايران

الخليج

ناقلات النفط

السعودية

هجوم ناقلات النفط

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