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3 شاشات عرض عملاقة وبث مباريات كأس أفريقيا فى 63 مركز شباب بالوادى الجديد

الخميس، 13 يونيو 2019 12:55 م
3 شاشات عرض عملاقة وبث مباريات كأس أفريقيا فى 63 مركز شباب بالوادى الجديد جانب من تركيب الشاشات
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة مزودة بشاشات عرض صغيرة لضمان مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي ستذاع على قناة أرضية، بالإضافة إلى توافر اشتراكات بالقنوات الرياضية بـ32 مركز شباب على مستوى المحافظة أيضا لضمان تلبية مطالب رواد مراكز الشباب حول مشاهدة المباريات المختلفة سواء في كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق يوم 21 من يونيو الجارى أو غيرها من البطولات.
 
وأضاف بهاء،  أنه سيجري توفير 3 شاشات عرض عملاقة من جانب الوزارة سيتم تركيبها بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا وذلك في إطار خطة الوزارة لتلبية مطالب الجماهير ومحبى ومشجعى كرة القدم وبالأخص في مباريات المنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 
وأشار إلى أن المحافظة تضم 63 مركز شباب جميعها وفرت قاعات لمشاهدة المباريات، بجانب توفير كافة سبل الراحة لأعضاء ورواد مراكز الشباب خلال الفترة الصيفية التي تشهد تنفيذ العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية.
 
جانب من تركيب الشاشات (1)
جانب من تركيب الشاشات

جانب من تركيب الشاشات (2)
جانب من تركيب الشاشات

 


الوادى الجديد

الشباب والرياضه

امم افريقيا

مركز الخارجه

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