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27 مليار دولار حجم التصدير والاستيراد فى مصر خلال 3 شهور

الخميس، 13 يونيو 2019 01:12 ص
27 مليار دولار حجم التصدير والاستيراد فى مصر خلال 3 شهور 27 مليار دولار حجم صادرات وواردات مصر فى 3 شهور
كتبت- هبة حسام

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته الإحصائية حول حركة التجارة الخارجية لمصر، والخاصة بالربع الأول من العام الجارى، ووفقاً للنشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، ننشر أهم 10 أرقام عن حجم التبادل والتجارى "التصدير والاستيراد" الذى قامت به الدولة خلال الفترة من يناير - مارس 2019 مع أكثر من 37 دولة بالعالم.

 

- 27 مليار دولار حجم التجارة الخارجية.

- 7.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية.

- 19.6 مليار دولار حجم الواردات المصرية.

- 1.063 مليار دولار حجم صادرات مصر البترولية من إجمالى الصادرات.

-  2.2 مليار دولار حجم الواردات البترولية من إجمالى الواردات.

- 2.5 مليار دولار حجم الصادرات للدول العربية.

- 3.024 مليار دولار حجم الواردات من الدول العربية.

- الصين والسعودية وأمريكا وألمانيا وروسيا أكثر 5 دول استوردت مصر منها بنحو 7.9 مليار دولار من جملة وارداتها.

- تركيا وأسبانيا والسعودية وأمريكا وإيطاليا أكثر 5 دول صدرت مصر إليها بنحو 2.1 مليار دولار من جملة صادراتها.

- الوقود والقطن أبرز الصادرات بنحو 1.6 مليار دولار، والمواد الخام والسلع المعمرة أبرز الواردات بنحو 3.6 مليار دولار.
 

 


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جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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