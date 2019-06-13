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225 درجة حد أدنى للقبول بمدارس تمريض الوادى الجديد

الخميس، 13 يونيو 2019 06:00 م
225 درجة حد أدنى للقبول بمدارس تمريض الوادى الجديد تمريض - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، تحديد مجموع 225 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسى 2019/2020.

وقالت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن بدء قبول أوراق الناجحين فى الشهادة الإعدادية بداية شهر يوليو المقبل، والحاصلين على 225 درجة، على أن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء فترة التقديم.

أضافت السيدة، فى بيان صحفى أن المديرية ستقبل 150 طالبًا وطالبة فى 4 مدارس تمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسى المقبل فى مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس.

 

 

 

 


تنسيق التمريض بالوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

الشهاده الاعداديه

الفرافره

باريس

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