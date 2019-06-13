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220 درجة شرط التنسيق للقبول بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط

الخميس، 13 يونيو 2019 06:22 م
220 درجة شرط التنسيق للقبول بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط اعتماد شروط الالتحاق بالثانوية العامة
أسيوط محمود عجمي

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اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، شروط الالتحاق بالثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 220 الى 220 درجة لكافة المحافظة.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط، إن درجة القبول تم التوصل إلى 220 درجة، مراعاة للطلاب وأولياء الامور وإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في مواصلة التعليم بالثانوية العامة.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اعتمد تيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5% .

وأكد محافظ أسيوط، على أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني جاءت لتعكس مستوى أداء الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية لحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي، مشيرًا إلى جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي.

 

 

 


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