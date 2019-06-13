وكيل الأزهر: إعلان نتيجة العينات العشوائية للشهادة الثانوية خلال أيام

كتب لؤى على

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى، تسير بشكل طبيعى ومنتظم دون أية مشاكل تؤثر سلبًا على سير الامتحانات، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام شهدت حتى الآن انحصارًا كبيرًا لصفحات الغش الإلكترونية مقارنة بالأعوام السابقة.



وأوضح، أن أغلب السلبيات التى وردت إلى غرفة عمليات الامتحانات المركزية بمشيخة الأزهر لم تتجاوز حالات الغش الفردية، وتم التعامل معها من قبل اللجان المشكلة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية؛ لمتابعة أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية.



وأعلن وكيل الأزهر، أن عملية تصحيح العينات العشوائية لجميع المواد التى انقضت جارية، وسوف تعلن نتيجتها خلال اليومين المقبلين، مطمئنًا الطلاب بأن أى شكوى من صعوبة الامتحانات، سوف تؤخذ فى الاعتبار أثناء عملية التصحيح.



ووجه وكيل الأزهر الطلاب إلى ضرورة مطالعة نماذج امتحانات البوكليت "التجريبية"، الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبي، التى أعدها قطاع المعاهد الأزهرية والمنشورة عبر بوابة الأزهرالإلكترونية على الرابط التالى: http://www.azhar.eg/education/details/ArtMID/1141/ArticleID/44759، مشيرًا إلى أن شكل الورقة الامتحانية لهذا العام يتوافق مع تلك النماذج التجريبية، التى تهدف إلى تعريف الطلاب بالشكل النهائى للامتحانات، والتى تقام بنظام البوكليت للعام الثالث على التوالى.



وناشد أولياء الأمور بتوفير مساحة من الرأى لأبنائهم لاختيار المجالات التخصصية التى تناسب مستوياتهم العلمية، وتخفيف الضغط النفسى على أبنائهم وتوفير مناخ مناسب، بعيدًا عن أجواء التعصب المصحوبة بالمطالبة بالحصول على الدرجة النهائية.





يشار إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم الأدبى بدأ ت يوم الأحد 26/5/2019، وتنتهى يوم الثلاثاء 25/6/2019، كما بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم العلمى يوم السبت 25/5/2019، وتنتهى يوم السبت 29/6/2019، ويشارك فيها 158954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.