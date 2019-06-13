سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 12:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل الأزهر: إعلان نتيجة العينات العشوائية للشهادة الثانوية خلال أيام

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص
وكيل الأزهر: إعلان نتيجة العينات العشوائية للشهادة الثانوية خلال أيام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى، تسير بشكل طبيعى ومنتظم دون أية مشاكل تؤثر سلبًا على سير الامتحانات، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام شهدت حتى الآن انحصارًا كبيرًا لصفحات الغش الإلكترونية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح، أن أغلب السلبيات التى وردت إلى غرفة عمليات الامتحانات المركزية بمشيخة الأزهر لم تتجاوز حالات الغش الفردية، وتم التعامل معها من قبل اللجان المشكلة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية؛ لمتابعة أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأعلن وكيل الأزهر، أن عملية تصحيح العينات العشوائية لجميع المواد التى انقضت جارية، وسوف تعلن نتيجتها خلال اليومين المقبلين، مطمئنًا الطلاب بأن أى شكوى من صعوبة الامتحانات، سوف تؤخذ فى الاعتبار أثناء عملية التصحيح.

ووجه وكيل الأزهر الطلاب إلى ضرورة مطالعة نماذج امتحانات البوكليت "التجريبية"، الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبي، التى أعدها قطاع المعاهد الأزهرية والمنشورة عبر بوابة الأزهرالإلكترونية على الرابط التالى: http://www.azhar.eg/education/details/ArtMID/1141/ArticleID/44759، مشيرًا إلى أن شكل الورقة الامتحانية لهذا العام يتوافق مع تلك النماذج التجريبية، التى تهدف إلى تعريف الطلاب بالشكل النهائى للامتحانات، والتى تقام بنظام البوكليت للعام الثالث على التوالى.

وناشد أولياء الأمور بتوفير مساحة من الرأى لأبنائهم لاختيار المجالات التخصصية التى تناسب مستوياتهم العلمية، وتخفيف الضغط النفسى على أبنائهم وتوفير مناخ مناسب، بعيدًا عن أجواء التعصب المصحوبة بالمطالبة بالحصول على الدرجة النهائية.


يشار إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم الأدبى بدأ ت يوم الأحد 26/5/2019، وتنتهى يوم الثلاثاء 25/6/2019، كما بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم العلمى يوم السبت 25/5/2019، وتنتهى يوم السبت 29/6/2019، ويشارك فيها 158954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

وكيل الازهر

البوكليت

امتحانات الازهر

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

اخبار

الامتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رضا من استاتيكا الثانوية الأزهرية.. وطالب يبدى غضبه لوضعه بلجنة خاصة لطول شعره

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:03 م

انتهاء امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:54 ص

بدء امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب القسم العلمى بالثانوية الازهرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:00 ص

صور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويرصد مخالفات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:19 م

فيديو.. طلاب الثانوية الأزهرية يشكون طول أسئلة مادة التوحيد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:33 م

انتهاء امتحان مادة الفرنساوى لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة