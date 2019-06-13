وكالة إيطالية تشيد بارتفاع إنتاج مصر من "النفط المكافئ" لـ1.9 مليون برميل

كتبت فاطمة شوقى

أشادت وكالة "نوفا" الإيطالية بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات فى مصر الذى يبلغ 1.9 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا بين النفط الخام والغاز والمكثفات فى يونيو هذا العام، وقالت إنه رقم قياسى فى تاريخ البلاد.

وأكدت الوكالة أن مصر نجحت فى الوصول إلى أعلى معدل لإنتاج النفط فى تاريخها بحوالى 1.9 مليون برميل من النفط الخام والغاز الطبيعى والمكثفات.

وقالت الوكالة إن مصر تراهن على إمكاناتها الغازية والشمسية، وموقعها الاستيراتيجى بين أوروبا والشرق الأوسط، لتكون مركزاً للطاقة، ولاعباً رئيسياً فى إنتاج الغاز المسال فى الشرق الأوسط، واصفة إياه بوقود المستقبل لنظافته البيئية مقارنة بالفحم والنفط، وتوقعت أن يلبى 22% من الطلب الأوروبى بحلول عام 2025.