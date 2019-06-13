وفد سياحى صينى يناقش وضع اقليم القناة على الخريطة السياحة للصين

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

استقبلت جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، وفد سياحي صيني، فى إطار التبادل العلمى والسياحى بين الجامعة ومعهد كونفوشيوس، ودورالجامعة التنويري والثقافي في المجتمع.

وشدد الدكتور طارق راشد رئيس الجامعة على أهمية مساهمة معهد كونفوشيوس بالجامعة، ووضع مدينة الإسماعيلية وإقليم قناة السويس علي خريطة البرامج السياحية الصينية،الوافدة إلي مصر إيمانا منه بدور الجامعه المجتمعي بمنتج سياحي جديد وبفكر متجدد.

وألقى الدكتورحسن رجب عميد كلية ألسن محاضره الثقافية للسياح الصينيين عن تاريخ قناة السويس، ودورها في دفع وتنشيط حركه التجارة والمشروعات التنموية العملاقة مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق.

وجاءت المحاضره علي ضفاف القناه أثناء عبور السفن والناقلات لمياه القناة ، لكي تعطي رسالة للعالم علي أمن وإستقرار وإزهار مصر، وأثنى أعضاء الوفد على جغرافية المكان وبموضوعية المحاضره، والتي اتسمت بجو المعايشة الحية للقناة وحركة النقل فيها، مما كان له تأثيرا شديد الإيجابية عليهم، و أعربوا عن سعادتهم بمشاهده قناه السويس وإهتمامهم بتكرار تلك التجربة.

وأختتمت الزيارة بتعريف الوفد بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أيقونة ثمرة التعاون العلمي بين مصروالصين في جامعه قناه السويس.