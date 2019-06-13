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وفاة مصرى إثر إصابته بضربة شمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى الكويت

الخميس، 13 يونيو 2019 01:18 م
وفاة مصرى إثر إصابته بضربة شمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى الكويت جثة ـ صورة أرشيفية
الكويت(أ ش أ)

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توفي مصرى متأثرا بإصابته بضربة شمس، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس فى الكويت، والتى تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدى الزى العربى، ويرجح أنه متوف قبل مدة.


وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصرى الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعى.


يشار إلى أن موجة شديدة الحرارة قد ضربت الكويت أواخر الأسبوع الماضى، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية، فيما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، زيادة بلاغات الحرائق بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء ارتفاع درجات الحرارة، والتى تؤدى إلى زيادة معدلات الحرائق بسبب لجوء البعض إلى تشغيل أجهزة التكييف بلا توقف ، ما يزيد الأحمال على التيار الكهربائى، ويزيد احتمال اندلاع الحرائق.

 


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